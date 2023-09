Ajax stuurt supporters dag na gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord een mail

Ajax heeft de supporters die zondag aanwezig waren bij De Klassieker tegen Feyenoord per mail zijn excuses aangeboden. Het liep zondag helemaal uit de hand in en rond de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd werd in de 56ste minuut gestaakt nadat er voor de tweede keer vuurwerk op het veld was gegooid. Buiten het stadion ontstonden daarna ook ongeregeldheden.

“De gebeurtenissen in en rondom de Johan Cruijff ArenA hebben gistermiddag voor een zeer vervelende situatie gezorgd. Daarvoor bieden wij onze welgemeende excuses aan. De zorgen die jullie in en rond het stadion hebben ervaren, gaan ons erg aan het hart”, staat in de door Ajax verstuurde mail. “Nogmaals excuses en dank voor jullie onvoorwaardelijke steun.”

Artikel gaat verder onder video

Het doet Ajax pijn dat supporters hun boosheid op de verkeerde manier uitten. “Dit is niet het gedrag dat bij Ajax hoort. Teleurstelling over de slechte seizoensstart is volkomen begrijpelijk, maar mag nooit de aanleiding zijn voor ordeverstoringen. Wij verontschuldigen ons tegenover iedereen die zich onveilig heeft gevoeld of hier op een andere manier last van heeft gehad.”

Het is nog niet duidelijk wat er met het restant van de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord gebeurt. De KNVB neemt daar mogelijke deze maandag al een beslissing over. Feyenoord wil dat de 0-3 tussenstand de einduitslag wordt. Ajax zou het laatste halfuur willen uitspelen.