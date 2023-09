Ajax-uitblinker maakt na teleurstellende avond toch nog kans op individuele prijs

Ondanks het teleurstellende gelijkspel van Ajax tegen Olympique Marseille donderdagavond (3-3) in de eerste speelronde van de Europa League is er nog kans op een prijsje voor de Amsterdammers. Miljoenenaankoop Carlos Forbs is namelijk genomineerd om de Speler van de Week te worden van de Europa League.

De Portugees staat met zijn goal en assist in een genomineerd viertal. Hij moet het opnemen tegen Amine Adil van Bayer Leverkusen, Ladislav Krejci van Sparta Praag en Adrien Tuffert van Stade Rennais. De concurrenten van Forbs wisten hun eerste wedstrijd in de Europa League van dit seizoen te winnen, terwijl Ajax met een 3-3 gelijkspel genoegen moest nemen.

Na de wedstrijd kreeg Forbs de vraag of hij blij was met zijn eerste doelpunt. Wat volgde, was een clichématig antwoord. Ajax-fans op X, het voormalige Twitter, moeten er dan ook kostelijk om lachen.

"Ben je blij met je doelpunt?", vroeg iemand van Ajax-media. "Ja, ik ben heel blij. We hebben alleen helaas niet het resultaat gekregen waar we op hoopten, maar zondag proberen we het opnieuw." Zondag staat De Klassieker tegen Feyenoord op het programma in de Johan Cruijff ArenA, een cruciale wedstrijd voor de Amsterdammers vanwege de beroerde seizoensstart.