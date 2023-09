Andries Jonker zwicht voor vurig pleidooi Leeuwinnen en formuleert volgende doelstelling

Bondscoach Andries Jonker van de Nederlandse vrouwenploeg heeft zijn mening bijgesteld over deelname aan de Olympische Spelen. De keuzeheer achtte het niet verstandig om vol in te zetten op kwalificatie voor het Olympisch voetbaltoernooi dat in juli en augustus 2024 wordt afgewerkt in Parijs, maar is uiteindelijk toch gezwicht door een vurig pleidooi van zijn spelersgroep.

Dat meldt De Telegraaf op basis van een persbijeenkomst in Zeist. "Mijn speelsters hebben uitgesproken dat ze er enorm graag aan mee willen doen", wordt de oefenmeester geciteerd. "Ze vinden het een geweldig sportief hoogtepunt en hebben gezegd dat ze daar willen spelen. Dat snap ik, dus dan is het gevolg dat wij alles op alles gaan zetten om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen."

Artikel gaat verder onder video

Via de Nations League krijgt het elftal van Jonker de kans om zich te kwalificeren voor het Olympisch voetbaltoernooi. In de groepsfase zijn de Leeuwinnen echter ingedeeld bij zowel Engeland als Schotland. Opvallend, aangezien beide landen tijdens de Spelen met een gecombineerd Brits team zullen aantreden. Het zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij Jonker: "Ik ga er wel vanuit dat de Schotten alles zullen doen om zo goed mogelijk te spelen. Maar dit kan eigenlijk niet natuurlijk. Dit is raar, zeker voor ons. Zet ze dan in een andere poule."

Op de vorige Olympische Spelen in Tokyo, die vanwege de coronapandemie niet in 2020 maar in 2021 werd afgewerkt, reikte Oranje - toen nog onder Sarina Wiegman - tot de kwartfinale van het voetbaltoernooi. In de groepsfase eindigde Nederland boven Brazilië op de eerste plaats, door forse zeges op zowel Zambia (10-3) als China (8-2) was het doelsaldo beter dan dat van de Braziliaanse ploeg. In de kwartfinale trok de Verenigde Staten na een 2-2 gelijkspel via strafschoppen uiteindelijk aan het langste eind.