Opstelling eerste WK-wedstrijd Leeuwinnen: twijfelgeval 'gewoon' aan de aftrap tegen Portugal

De opstelling waarmee de Oranje Leeuwinnen het WK gaan aftrappen is bekend. Bondscoach Andries Jonker kiest tegen Portugal voor de verwachte elf namen.

Dat betekent dat het enige lichte twijfelgeval, Daniëlle van de Donk, fit genoeg is om te beginnen aan het duel. In het Nieuw-Zeelandse Dunedin opteert Jonker voor een 5-3-2-systeem (of een 3-5-2, net hoe je het bekijkt) met twee aanvallende backs. Zoals verwacht starten Lineth Beerensteyn en Lieke Martens in de aanval. Vanaf de flanken moet de aanvoer van de opkomende backs Victoria Pelova en Esmee Brugts komen.

Opstelling Nederland: Van Domselaar; Spitse, Van der Gragt, Janssen; Pelova, Roord, Groenen, van de Donk, Brugts; Beerensteyn, Martens