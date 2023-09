Antony blijft aantijgingen ontkennen: 'Zij heeft het gemanipuleerd en ik heb hier bewijs van'

Antony is de afgelopen dagen onderwerp van gesprek. De aanvaller van Manchester United ligt onder vuur nadat ex-vriendin Gabriela Cavallin hem beschuldigde van onder meer huiselijk geweld en mishandelingen. De Braziliaan ontkent alle aantijgingen en doet tegenover Fofacalizando tekst en uitleg over zijn kant van het verhaal.

In een uitgebreid interview vertelt Antony over verschillende verhalen die op dit moment de ronde doen. Cavallin beweerde dat de Braziliaan dreigde om haar uit een hard rijdende auto te gooien. “Dat heb ik nooit gezegd. Zij werd boos in de auto. Ze begon te vloeken. Ze duwde me. Op dat moment hield ik haar niet eens vast. Ik heb haar nooit geduwd, ik heb nooit gedreigd haar uit de auto te gooien”, doet de oud-Ajacied uitleg.

Antony vertelt dat Cavallin verschillende berichtjes heeft ‘gemanipuleerd’, om hem in een kwaad daglicht te zetten. “Ze stuurt een bericht en verwijdert er een die ik heb gestuurd, bijvoorbeeld een bericht waarin ik om ‘vergeving’ vraag. Zij heeft het gemanipuleerd en ik heb hier bewijs van. Ik zal contact opnemen met mijn advocaten”, sprak de vleugelspeler van Manchester United.

Cavallin claimde dat Antony haar eenmaal met de dood bedreigde. Volgens de voetballer klopt dit verhaal. “Maar dat moet je in de context zien, het was meer een belediging, zoals zij mij ook vaak beledigde”, legt hij uit. Verder ontkent Antony dat hij Cavallin een kopstoot heeft uitgedeeld. De Braziliaan is ondanks deze roerige tijd geen enkel moment bang voor een contractontbinding bij zijn club. “Dat spookt niet eens door mijn hoofd”, reageert hij stellig.