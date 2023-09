Antony is terug in Engeland en levert mobieltje af aan politie

is terug in Engeland. De aanvaller van Manchester United was de afgelopen weken in Brazilië in verband met beschuldigingen aan zijn adres van drie verschillende vrouwen.

Antony is teruggevlogen en gaat binnenkort langs bij de Greater Manchester Police, zo weet de BBC. Hij is bereid om zijn mobiele telefoon overhandigen aan de politie voor het onderzoek. Eerder deze maand deelde Antony al screenshots van WhatsApp-gesprekken met Ingrid Lana, een van de drie vrouwen die hem beschuldigde van geweldspleging.

Antony liet weten één date te hebben gehad met Lana, die ‘intiem en met wederzijdse instemming’ zou zijn verlopen. In een interview claimde Lana dat ze 'puur om zakelijke redenen' contact zocht met Antony, maar in de WhatsApp-gesprekken zei Lana dat ze, als Antony dat zou willen, 'naakt in bed' op hem zou liggen wachten. Later lekte een telefoongesprek uit dat Lana voerde met een vriend van Antony. Ze zei bereid te zijn om ‘een interview te geven om te vertellen dat Antony nooit agressief was’.

Antony ontkende ook beschuldigingen van zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin en van Rayssa de Freitas. Hij is momenteel op verlof en wordt doorbetaald door Manchester United; de politie van Manchester zal zich dus buigen over de zaak. Of en wanneer Antony terugkeert in het elftal van Erik ten Hag is nog niet zeker.