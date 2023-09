Uitgelekt telefoongesprek Ingrid Lana werpt heel ander licht op zaak Antony

Het dossier-Antony heeft een nieuwe wending genomen. Op Instagram heeft Reginaldo Teixeira, die bevriend is met Antony, een telefoongesprek gepubliceerd dat hij op 7 juni voerde met Ingrid Lana. Lana is de derde vrouw die Antony beschuldigt van gewelddadig gedrag, maar het telefoongesprek schept een ander beeld.

In het gesprek keert Lana zich tegen Gabriela Cavallin, de ex-vriendin van Antony, die als eerste naar buiten kwam met beschuldigingen richting de aanvaller. Dat nieuws werd bekend op 6 juni, een dag voor het telefoongesprek tussen Lana en Teixeira. In het gesprek wordt Cavallin door Lana beschuldigd van het verspreiden van leugens over Antony. Ze noemt Cavallin een 'prostituee' en een 'slet'. "Zij gaat zijn leven ruïneren en ik wil niet dat ze dat doet. Ik heb hem verteld dat ze een slechte invloed was, maar hij luisterde niet naar me." Cavallin deelde recentelijk foto's van verwondingen aan haar vingers en haar hoofd, die door Antony zouden zijn aangebracht.

Artikel gaat verder onder video

Lana toont zich echter bereid om Antony te verdedigen. "Als het nodig is, geef ik een interview om te vertellen dat hij nooit agressief was richting mij en dat we altijd goed met elkaar zijn omgegaan", zegt Lana in het telefoongesprek. Reginaldo vraagt vervolgens of vrienden van Cavallin aan Lana hebben verteld dat Cavallin de verwondingen bij zichzelf aanbracht. "Dat ga ik niet via de telefoon bespreken, maar ik weet dat Antony het niet gedaan heeft. Mensen bieden mij nu zelfs geld om hem te beschadigen. Het is een verrotte wereld. Ik ga hem dat niet aandoen. Mijn integriteit is niet te koop."

Lana vraagt Reginaldo om haar in contact te brengen met Antony. "Op dit moment spreken we elkaar niet. Hij haat me, het gebeurde allemaal rond het WK (hun contact, red.). Vanwege Gabi behandelde hij mij slecht. Ik voelde me er slecht over, maar ik was nooit van plan iets terug te doen. Daar zou ik niets aan hebben. Ik heb nooit fame gewild. Ik ben niet zo'n ordinaire vrouw. Ik wil hem niets aandoen, ik wil hem slechts helpen. Hij is nog zo jong."

Lana herhaalt een aantal keer dat ze geld aangeboden heeft gekregen om Antony door het slijk te halen. Ze biedt opnieuw aan om Antony te verdedigen in de media en bestempelt Cavallin als een 'liegende hoer'.

Toelichting Reginaldo Teixeira

Waarom heeft Reginaldo Teixeira besloten het telefoongesprek te publiceren? Dat komt omdat Lana drie maanden na het gesprek wel beweert dat Antony gewelddadig was. "Hiermee ontkracht ze alle leugens die ze in interviews heeft verteld. Ingrid belde me om aan te bieden Antony te helpen omtrent de beschuldigingen van Gabriela, maar ze wilde dat Antony weer met haar zou praten. Dat gebeurde niet. Ik besloot dit telefoongesprek op te nemen, omdat ik doorhad dat ze kwade intenties had."

WhatsApp-gesprekken

Eerder op de maandag deelde Antony al screenshots van WhatsApp-gesprekken met Lana. Daarin zegt Lana onder meer dat ze, als Antony dat zou willen, 'naakt in bed' op hem zou liggen wachten. Ook schreef ze opgewonden te worden van Antony. In een interview claimde ze deze week dat ze 'puur om zakelijke redenen' contact zocht met Antony.