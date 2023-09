Antony voelt zich gedwongen te reageren en komt met screenshots van WhatsApp-gesprekken

Het is en blijft onrustig rond de persoon van Antony. De oud-Ajacied werd vorige week al uit de Braziliaanse selectie gezet en zondag maakte Manchester United bekend dat hij zich voorlopig niet op de club hoeft te melden. Het besluit van de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Premier League is een reactie op de beschuldigingen van huiselijk geweld aan het adres van Antony. De Braziliaan accepteert de beslissing van zijn werkgever, maar ziet zich wel genoodzaakt om op Instagram zijn onschuld te proberen te bewijzen.

Manchester United betaalde vorig jaar honderd miljoen euro voor de komst van Antony, die twee jaar eerder was neergestreken in Amsterdam. De Braziliaan beleefde een wisselvallig eerste seizoen in Engeland en was er ongetwijfeld alles aan gelegen zich in zijn tweede seizoen van zijn beste kant te laten zien. In de eerste weken van het nieuwe seizoen staat Antony echter vooral om zijn verrichtingen buiten de lijnen in het middelpunt van de belangstelling. De aanvaller werd een paar maanden geleden door zijn ex-vriendin al beschuldigd van huiselijk geweld en daar kwam vorige week het bericht dat hij ook door twee Braziliaanse vrouwen - waaronder Ingrid Lana - wordt beticht van gewelddadig gedrag bovenop.

Antony ontkende de aantijgingen al op Instagram en sprak zich vorige week ook uit in een interview in Brazilië. Manchester United heeft desondanks besloten voorlopig geen beroep te doen op de aanvaller. De club wil het onderzoek afwachten. Volgens Antony is het een gezamenlijk besluit geweest om ‘onnodige afleiding’ voor zijn teamgenoten én controverse voor zijn club te voorkomen. In de nacht van zondag op maandag plaatste hij op zijn story op Instagram het volgende bericht: “Ik wil het eigenlijk niet, maar ik word gedwongen om een klein deel van de WhatsApp-gesprekken met Lana te publiceren, die bewijzen dat we maar één date hebben gehad, intiem en met wederzijdse instemming.”

Uit een vertaling van de gesprekken tussen Antony en Lana blijkt inderdaad dat ze een keer hebben afgesproken. Lana zou in de aanloop naar hun afspraak hebben gezegd dat ze, als Antony dat zou willen, 'naakt in bed' op hem zou liggen wachten. Een dag later vraagt Lana aan Antony of hij van plan is terug te komen. Een reactie van de voetballer blijft uit. Antony spreekt later op één van de afbeeldingen zijn ergernis uit over het feit dat hun gesprekken zijn opgeslagen middels screenshots. “Het is een kwestie van vertrouwen, ik vind het gewoon niet leuk, screenshots maken. Ik vind het niet cool, dus verwijder ze aub. Ik vertrouw je, maar ik vind dat niet leuk”, zou Antony hebben gezegd.

Later in het gesprek blijkt het te gaan om een - zeer waarschijnlijk intieme - foto die de voetballer zou hebben gestuurd. Lana zou hebben gezegd de foto te hebben verwijderd, maar dat ze niet weet hoe ze ‘m uit de Cloud haalt. De Braziliaanse zou later nogmaals om de foto van Antony hebben gevraagd. “Praat me met, mag ik je foto niet zodat ik hier niet nat (opgewonden) kan worden?” Een reactie van de voetballer blijft uit. Hij had haar op een andere dag nog wel een keer goedemorgen gewenst en gevraagd of alles goed ging.