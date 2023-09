Argentijnse media reageren op uitspraken Van Gaal: 'Hij is nog steeds bitter'

De uitlatingen van Louis van Gaal over de verloren kwartfinale van het afgelopen WK tegen Argentinië zorgen ook in dat land voor de nodige reacties. De lokale kranten kijken uiteraard anders dan Van Gaal naar de wedstrijd waarin Oranje na strafschoppen het hoofd moest buigen voor de latere wereldkampioen.

Van Gaal deed zijn uitlatingen maandagavond tegenover de camera's van de NOS, toen hij aanwezig was bij de uitreiking van de Eredivisie-awards in Utrecht. In zijn ogen werd zijn elftal in Qatar uitgeschakeld door Argentinië omdat de FIFA op voorhand al besloten had dat Lionel Messi in Qatar Wereldkampioen moest worden. "Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen, en hoe sommige spelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is", sprak Van Gaal onder meer.

De Argentijnse krant Olé schrijft dat Van Gaal 'nog steeds bitter' is over de eliminatie door de Albicelesti. "Hij maakte ruzie met Lionel Messi en de wonden van de coach zijn nog steeds niet geheeld", noteert de krant. "Dat wordt duidelijk uit de statements die hij op het gala maakte", vervolgt het, waarna de verslaggever beschrijft wat Van Gaal precies vertelde.

Een ander Argentijns medium, de krant Clarín, schrijft dat Van Gaal 'negen maanden na de wedstrijd opnieuw een aanval plaatst op de ploeg én Lionel Messi.' Daarbij stipt de krant fijntjes aan dat Van Gaal in zijn loopbaan als trainer wel vaker overhoop lag met Argentijnse spelers; specifiek worden Angel Dí María en Juan Román Riquelme genoemd. Eerstgenoemde flopte onder Van Gaal bij Manchester United, de tweede werd door Van Gaal grotendeels genegeerd in hun gezamenlijke periode bij FC Barcelona.

TyC Sports heeft het op zijn beurt over 'enkele ongelofelijke statements' van Van Gaal. Ook wordt de 72-jarige oefenmeester in ruste omschreven als 'een controversiële coach.' Met zijn uitlatingen heeft Van Gaal 'de toewijding van het team van Lionel Scaloni bezoedeld met verdachtmakingen', zo meent TyC.