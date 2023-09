'Arne Slot is not amused en geeft miljoenenaankoop Feyenoord meteen een draai om de oren'

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft een 'pittig gesprek' gevoerd met Ramiz Zerrouki, zo weet journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf. De chef sport van de krant vertelt in de podcast Kick-Off dat Slot niet blij was met de reactie van Zerrouki na diens wissel in het thuisduel met Fortuna Sittard (0-0).

Zerrouki had negentig minuten gespeeld tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, maar werd in de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna al na 33 minuten geslachtofferd. Door een rode kaart van Bart Nieuwkoop moest Slot zijn elftal anders neerzetten en dus werd Zerrouki afgelost door Thomas Beelen. De van FC Twente overgekomen middenvelder zat in de daaropvolgende drie wedstrijden steeds op de bank.

"Het is wel grappig wat er gebeurde. Zerrouki ging eraf in een van de eerste wedstrijden en toonde meteen een soort kwade kop naar Slot. Hij liet duidelijk merken dat hij not amused was", vertelt Van der Kraan. "Na afloop heeft Slot hem meteen een draai om z'n oren gegeven. Hij zei: 'In de afgelopen twee jaar is niet één speler met een kwade kop van het veld gestapt bij mij.'"

"Een van de grootste kwaliteiten van Feyenoord was de verbondenheid, de wil om voor elkaar te knokken", weet de journalist. "Nu komt er voor het eerst een speler die het niet accepteerde, nadat hij voor veel geld was gekocht. Dat accepteerde Slot niet en die heeft dus een pittig gesprek met hem gevoerd. Ik heb daardoor nog steeds het idee dat hij daardoor extra lang op de bank heeft gezeten. Zerrouki heeft zichzelf geen dienst bewezen en hij moet weten wat zijn plaats is in de selectie. Slot laat hem merken dat hij keihard moet knokken om ertussen te komen. Als hij dat doet en laat zien dat hij beter is, dan gaat hij ook gewoon spelen."