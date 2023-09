Arne Slot moet hard lachen om uitspraak Ayase Ueda: 'Ik lach niemand uit, maar...'

Het meespelen van Ayase Ueda in de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en Celtic is niet realistisch. Ueda zei zaterdag rondom het duel met sc Heerenveen (6-1) dat hij wellicht op tijd hersteld is van zijn spierblessure.

Ueda, die zijn blessure overhield aan de interland tussen Duitsland en Japan (1-4), zat zaterdag op de tribune tegen Heerenveen. Rondom de wedstrijd liep Hans Kraay junior hem tegen het lijf. Uiteraard wilde Kraay weten hoe Ueda zich voelt. “Hij zei: als de coach me nodig heeft dinsdag, zou het kunnen dat ik start”, vertelt de verslaggever van ESPN, terwijl hij hoofdtrainer Arne Slot interviewt.

Artikel gaat verder onder video

Slot moet hard lachen als hij dat hoort. “Ik sta niemand uit te lachen, maar dat is absoluut geen serieuze gedachte.” De trainer denkt wel te weten waarom Ueda graag aanwezig is bij de wedstrijd. “Er spelen vijf Japanners bij Celtic, dus het is voor hem een wedstrijd die hij ongelofelijk graag wil spelen.” Hij zou de aangewezen spits van Feyenoord zijn, aangezien concurrent Santiago Giménez geschorst is.

“Ik heb hem vorige week al een aantal keer gezegd: over een week spelen we hè, je bent er klaar voor. Dan zei hij: yes, I'm ready coach. Dat is ook een beetje de Japanse mentaliteit, waar ze het moeilijk vinden om 'nee' te zeggen tegen hun leidinggevende”, weet Slot. “Maar de medische staf is compleet duidelijk dat het geen kans heeft. Ik denk dat de medische staf me compleet afmaakt als we dit overwegen.”