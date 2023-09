Arno Vermeulen: 'Vorig jaar alle pech van de wereld, nu een smaakmaker in de Eredivisie'

Arno Vermeulen ziet Michel Vlap een mooie ontwikkeling doormaken bij FC Twente. De middenvelder speelde zondag een sterke wedstrijd tegen Ajax (3-1 zege) en was eerder dit seizoen al goed voor een doelpunt (tegen Almere City) en een assist (tegen FC Volendam).

“Het verbaast me niet dat Twente het zo goed doet”, opent Vermeulen zondagavond bij Studio Voetbal. “De basis van het elftal staat, ze hebben een goede trainer gehaald. Vorig jaar hadden ze inderdaad heel goede flanken met Cerny en Misidjan. Maar toen had Vlap alle pech van de wereld, dat kon gewoon niet. Zijn schoten gingen tegen de paal en de lat, of tegen een kont aan, het hele jaar door…”

Inmiddels zit het meer mee voor Vlap. “Het blijft een goede voetballer en nu komt het er wat meer uit in een wat andere rol. Ik vind het een goed elftal. Ze kunnen relatief lang meedoen. Ze hebben een redelijk ingespeeld elftal met een coach met een tactisch plan. Ajax was vandaag niet goed ingesteld en had geen deugdelijk plan. Het had zomaar 5-1 kunnen worden.” Twente won tot dusver alle vier de competitiewedstrijden.

Vlap werd niet verkozen tot Man van de Wedstrijd – die eer kwam Sem Steijn toe – maar Pierre van Hooijdonk bestempelt hem wel als beste speler. “Dit vond ik de grote man van de wedstrijd”, zegt Van Hooijdonk, die bijvoorbeeld genoot van een wippertje waarmee Vlap in de 28ste minuut Sem Steijn bediende, voordat Steijn op de lat schoot. “Het was 45 minuten absoluut gallery play van Twente.”