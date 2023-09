Arsenal-ster tóch geïmponeerd door 'Bosz-ball' PSV: 'Brachten ons in de problemen'

Arsenal-middenvelder (24) was woensdagavond vanzelfsprekend tevreden met de 4-0 zege op PSV in de eerste groepswedstrijd van de Champions League. Voor de camera's van RTL had de recordaankoop echter ook mooie woorden over voor de Eindhovenaren.

Verslaggeven Marcel Meijer sprak na de wedstrijd met Rice, die afgelopen zomer voor een Premier League-recordbedrag van 116 miljoen euro overkwam van West Ham United. De 45-voudig Engels international kan veel waardering opbrengen voor de spelopvatting van PSV, dat niet naar het Emirates Stadium was gekomen om de bus te parkeren en te hopen op een counter.

"Om eerlijk te zijn: het is een dappere ploeg", begint Rice. "Daar verdienen ze credits voor", vervolgt de middenvelder. "Ze zetten heel hoog druk, willen de bal snel terugveroveren en hebben veel energieke spelers. Ze waren dit seizoen nog ongeslagen, dus dat we er drie maken in de eerste helft was echt heel goed."

Zelfmoord

Meijer werpt tegen dat de tactiek van Peter Bosz op zelfmoord leek, aangezien Arsenal wel raad wist met de ruimtes die PSV achter de defensie liet liggen. Maar daar is Rice het niet mee eens: "Nee, het lijkt makkelijk als je met 3-0 voorkomt, maar ze hebben ons wel degelijk in de problemen gebracht. Ze speelden onder onze druk uit, de eerste vijf à tien minuten in de eerste helft hebben we echt geleden."