AZ-coach Jansen onder de indruk van Feyenoorder: 'Goh, wat een klasbak is dat zeg'

Feyenoord-aanvaller Santiago Gimenez gaat met negen doelpunten aan de kop van de ranglijst van Eredivisie-topscorers. Ook AZ-coach Pascal Jansen, die met Vangelis Pavlidis de nummer twee van dat lijstje in huis heeft, is onder de indruk van de verrichtingen van de Mexicaan.

“Ik kan genieten van Gimenez hoor. Goh, wat een klasbak is dat zeg”, vertelt de coach in gesprek met De Telegraaf. “Kijk: ik volg Gimenez natuurlijk van een afstandje. Hij was in het begin van vorig seizoen verwikkeld in een concurrentiestrijd met Danilo. Maar op een gegeven moment begon hij los te komen en is hij vertrokken.”

Volgens Jansen hebben Gimenez en Pavlidis wel een aantal overeenkomsten en is het mooi dat beide spitsen zo veel doelpunten maken. “Zeker voor de Eredivisie. Met deze jongens lopen er spelers rond die voorin dusdanig het verschil kunnen maken dat ze mooi met elkaar kunnen strijden.” PSV-spits Luuk de Jong maakt het rijtje als nummer drie van de Eredivisie met vooralsnog zes goals.

Over Pavlidis is Jansen in elk geval zeer content. “Hij kan scoren met alles waarmee hij de bal kan raken. Met links, met rechts, met zijn hoofd, het maakt hem allemaal niet uit. Hij is zeer gevarieerd en dat vind ik bijzonder”, loofde de coach. “Je kunt met hem doorvoetballen, hij kan met een man in zijn rug spelen en hij kan tussen de linies bewegen. Pavlidis is er hier zeer nadrukkelijk op gewezen dat hij ook het spel van de bal af heeft moeten ontwikkelen. Daarin heeft hij ook behoorlijke stappen gemaakt.”