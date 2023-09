'Barcelona strijdt met halve Europese top om bijna transfervrije Spaanse international'

In Spanje wordt volop gespeculeerd over de toekomst van Athletic Club-aanvaller Nico Williams (21). Het jongere broertje van Iñaki Williams, die ook voor de Baskische club uitkomt, beschikt over een contract dat komende zomer afloopt. Onder meer FC Barcelona hoopt daarvan te profiteren.

Dit seizoen staat Nico al op vier assists na evenzoveel speelronden in LaLiga. Ook internationaal staat hij er goed op. De jongere Williams debuteerde een jaar geleden in de Spaanse nationale ploeg in het verloren Nations League-duel met Zwitserland (1-2). Inmiddels staat hij op tien interlands voor La Furia Roja, waaronder alle vier de duels die Spanje afwerkte op het WK in Qatar.

Volgens Marca heeft de snel rijzende ster van Williams inmiddels de aandacht van de halve voetbalwereld getrokken: "Er is geen topcompetitie in Europa waarin nog geen navraag is gedaan naar zijn situatie", schrijft de krant donderdag. Ondertussen probeert Athletic er alles aan te doen om hem langer in Bilbao te houden: "Hij laat miljoenen lopen als hij ervoor kiest zijn contract te verlengen, maar Athletic is de enige club waarmee hij nu onderhandelt", weet Marca te melden.

Aston Villa wilde afgelopen zomer al 50 miljoen euro neertellen voor Williams; dat bedrag staat gelijk aan zijn minimale vertrekclausule. Ook vanuit Engeland, Italië en Duitsland is volop interesse. Maar ook in Spanje zelf: "Barcelona heeft hem al laten weten dat ze in januari om tafel willen", zo leest het.