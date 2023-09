'Benoeming Van Praag en Van Wijk heeft alles weg van wederzijdse vriendendienst'

Valentijn Driessen vindt dat Ajax een groot risico neemt door Michael van Praag en Leo van Wijk terug te halen in de Raad van Commissarissen. De columnist van De Telegraaf ziet dat bestuursraad-voorzitter Ernst Boekhorst zichzelf eigenlijk buitenspel zet met de entree van de twee oudgedienden.

"Hij wil in één klap schoon schip maken om de leden van Ajax tevreden te houden. Weinigen hadden deze daadkracht achter Boekhorst gezocht", schrijft Driessen in een zeer kritische column voor De Telegraaf. "Hij stond eerder bekend als Sinterklaas dan als een harde beslisser. Boekhorst was geen ondernemer die lastige bedrijfsmatige beslissingen moest nemen en verantwoordelijk was voor arbeidsplaatsen en de winst van een bedrijf. Boekhorsts slagvaardigheid en daadkracht zijn leuk en doen het goed bij de achterban, maar zijn uiteindelijk alleen maar op zijn plaats als het succesvol uitpakt." Driessen gaat ook dieper in op de band tussen Boekhorst, Van Praag en Van Wijk.

"Met Van Praag en Van Wijk kiest Boekhorst voor de oude, bijna incestueuze Ajax-kliek in de RvC. Bedenkelijk als je weet dat Van Praag en Van Wijk als ereleden de nieuwe bestuursraad vormden en Boekhorst als voorzitter vroegen. De voorgenomen benoeming van Van Praag en Van Wijk als commissarissen van Ajax heeft dus alle schijn van een wederzijdse vriendendienst. De zuiverheid is ver te zoeken. Los van de verwachting dat de bestuursraad met Boekhorst geen scherp toezicht zal houden op de ereleden Van Praag en Van Wijk en het tweetal niet zomaar terugfluit of wegstuurt als iets misgaat. In deze constructie, met deze personele invulling, zet de bestuursraad zichzelf buitenspel."

Boekhorst slaat de plank volgens Driessen met deze beslissing dan ook behoorlijk mis. "Het blijkt voor de bühne; de vriendendiensten, het old boys network, het vissen in de vijver van de corporates, het is allemaal opnieuw aan de orde. Bij Ajax verandert niets. Er is geen ruimte voor nieuwe inzichten, voor fantasie, voor (jonge) ondernemers, die weten waar Ajax mee wordt geconfronteerd. En het ergste: er is geen ruimte voor voetballers in de rvc, die de normen en waarden van het voetbalbedrijf Ajax bewaken. Van Praag heeft alleen wedstrijdjes van Lucky Ajax gefloten en Van Wijk, die altijd prat gaat op zijn zogenaamde vriendschap met wijlen Johan Cruijff, kwam niet verder dan Ajax 2."