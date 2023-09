Bestuursraad Ajax reageert op hardnekkig gerucht over vertrek Pier Eringa

Ernst Boekhorst, sinds vorige week de voorzitter van de bestuursraad van Ajax, heeft zich uitgesproken over het vertrek van Pier Eringa. De voorzitter van de raad van commissarissen legde woensdag zijn taken neer; naar verluidt omdat hem de keus zou zijn geboden zelf op te stappen óf door de bestuursraad weggestuurd te worden.

Voor de camera's van de NOS ontkent Boekhorst echter dat het vertrek van Eringa op die manier tot stand is gekomen. "Groot respect voor hem dat hij in het belang van Ajax die keuze heeft gemaakt", meent Boekhorst. "De timing is daarbij aan meneer Eringa zelf geweest", benadrukt hij bovendien.

Boekhorst treedt in een bijzonder turbulente periode aan in Amsterdam. Sinds hij in functie is stuurde de club directeur voetbalzaken Sven Mislintat na een dienstverband van slechts 128 dagen de laan uit en zag het dus ook Eringa opstappen. Door de 0-4 nederlaag in De Klassieker tegen Feyenoord ligt ook trainer Maurice Steijn behoorlijk onder vuur. De beslissing om al dan niet afscheid te nemen van de Hagenaar is echter aan de huidige (interim-)algemeen directeur: Jan van Halst.

Van Gaal

Afgelopen was Louis van Gaal aandachtig toeschouwer in de eerste 55 minuten van het gestaakte duel met Feyenoord. De oud-trainer van de Amsterdammers werd door onder meer Rafael van der Vaart nadrukkelijk naar voren geschoven als de man die de rust in Amsterdam kan doen wederkeren. Van Gaal zelf liet daarna weten vanwege zijn gezondheid geen rol op zich te kunnen nemen; Boekhorst ontkent dat er contact met de voormalig bondscoach is gezocht. "De bestuursraad heeft niet met Van Gaal gesproken en ik weet ook niet of een andere entiteit binnen Ajax die gesprekken heeft gevoerd."