Boskamp kreeg uitnodiging voor opmerkelijk tv-programma: 'Nee dat ga ik niet doen'

Jan Boskamp is een populaire voetbalanalist op tv, maar de inmiddels 74-jarige oud-profvoetballer krijgt soms ook uitnodigingen voor andere tv-programma's die niets met voetbal te hebben. De ras-Feyenoorder kreeg recentelijk een verzoek of hij mee wilde doen aan het programma 'De Gevaarlijkste Wegen', waar BN'er-koppels langs levensgevaarlijke wegen worden gestuurd in een auto. Dat gaat hij echter niet doen. "Ik heb al moeite om over deze wegen te rijden, hier. Dus nee dat ga ik niet doen", glimlachte Boskamp.

In onderstaande video vertelt Boskamp direct in het begin over zijn uitnodiging.