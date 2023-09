Bosz trapt op de rem bij ongeslagen PSV: 'Dat vind ik een belachelijke uitspraak'

Peter Bosz blijft scherpte eisen van de spelers van PSV. De Eindhovenaren zijn na zes wedstrijden in de Eredivisie nog altijd zonder puntenverlies. Toch is dat volgens de oefenmeester, die afgelopen zomer neerstreek in het Philips Stadion, zeker nog geen reden voor de polonaise.

"Even gas geven en we doen het wel even? Dat vind ik een belachelijke uitspraak", werd Bosz vrijdagmiddag tijdens de persconferentie geciteerd door Voetbal International. "Als je die gedachte krijgt, is het eigenlijk al te laat. Het is juist een gedachte die ik niet wil laten leven bij mijn ploeg. Omdat ik vind dat je respect moet hebben voor je tegenstander en we heel hard ons best moeten doen om wedstrijden te winnen."

Het is nog de vraag of Bosz zaterdagavond tegen FC Volendam kan beschikken over Sergiño Dest, Armel Bella-Kotchap, Isaac Babadi en Jerdy Schouten. Dat viertal was deze week nog niet bepaald okselfris. "Ze gaan nu trainen, maar bij mij moeten spelers echt honderd procent fit zijn om aan wedstrijden mee te doen. Ik geloof niet in op zeventig procent spelen", tekende het Eindhovens Dagblad op uit de mond van Bosz.

Het programma van PSV was tot nu toe niet bepaald zwaar. Zaterdag (18.45 uur) komt nummer zeventien Volendam dus op bezoek in Eindhoven. Bosz hamert er binnen zijn selectie op dat ook deze wedstrijden van groot belang zijn. "Het is natuurlijk prachtig als je van Ajax en Feyenoord wint, maar kampioen word je juist tegen de kleinere clubs. Daarom wil ik op deze persconferentie ook niet over de wedstrijd tegen FC Volendam heen kijken", sprak Bosz tegen VI.