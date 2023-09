Broer van Ajacied Gastón Ávila kan avond FC Barcelona niet verpesten; wederom mooie uitverkiezing voor De Jong

FC Barcelona heeft zondagavond een benauwde overwinning geboekt op Osasuna: 1-2. Een rake kopbal van Jules Koundé en een benutte strafschop door Robert Lewandowski bezorgden de ploeg van trainer Xavi Hernández de volle buit. Frenkie de Jong werd, niet voor het eerst dit seizoen, uitgeroepen tot Man of the Match.

FC Barcelona beleefde nog een uiterst turbulente slotdag van de transferwindow. De regerend kampioen had Spanje had zich in een vroeg stadium al versterkt met onder meer Ilkay Gündogan en Iñigo Martínez, maar hoopte in de laatste dagen nog een vleugelverdediger én aanvaller binnen te halen. Dat is gelukt. FC Barcelona sloeg zelfs een dubbelslag: zowel João Félix als João Cancelo kwam op huurbasis.

De Deadline Day-aanwinsten verschenen zondagavond op bezoek bij Osasuna nog niet aan de aftrap. Frenkie de Jong wel. De Nederlander was al vroeg dicht bij de openingstreffer. De Jong was vorige week al trefzeker tegen Villarreal en leek de 0-1 voor het binnenschieten te hebben, maar raakte de paal. Een vroege goal had FC Barcelona enorm geholpen, want Osasuna bleek een taaie tegenstander. De clubs leken met een 0-0 tussenstand de rust in te gaan, maar de bezoekers sloegen in de extra tijd toch nog toe: Koundé knikte raak uit een hoekschop van Gündogan.

Cancelo was de eerste van de twee nieuwe João’s die zijn debuut mocht maken. De vleugelverdediger maakte in de tweede helft zijn entree en verzorgde bijna meteen een geweldige assist. De Portugees legde de bal met z’n buitenkant rechts neer bij Robert Lewandowski, maar de Pool kreeg ‘m niet voorbij Osasuna-doelman Aitor Fernández. Niet veel later lag de bal er aan de andere kant wél in. Ezequiel Ávila, de broer van Ajacied Gastón, verschalkte Marc-André Ter Stegen met een knap schot van buiten de zestien.

Heel lang kon Osasuna niet genieten van de gelijkmaker. FC Barcelona, waar Félix inmiddels was ingevallen, kreeg vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd een strafschop na een overtreding van Alejandro Catena op Lewandowski. De verdediger leek er in eerste instantie nog met een gele kaart van af te komen, maar na ingrijpen van de VAR moest hij toch met rood het veld verlaten. De strafschop was een koud kunstje voor Lewandowski, die met zijn tweede competitietreffer van dit seizoen de eindstand op 1-2 bepaalde. FC Barcelona komt zodoende op tien punten uit vier wedstrijden. De achterstand op Real Madrid is twee punten.