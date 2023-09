Broer van Ajax-speler Gastón Ávila krijgt het aan de stok met Morata: complete chaos bij Osasuna - Atlético

Ajax telde in de afgelopen transferwindow meer dan tien miljoen euro neer om over te nemen van Antwerp FC, maar de Argentijn heeft in Amsterdam nog geen potten kunnen breken. Zijn broer Ezequiel haalt in Spanje een stuk vaker de headlines. De aanvaller van Osasuna was onlangs op fraaie wijze trefzeker tegen FC Barcelona en moest donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid (0-2) inrukken met een rode kaart. Na twee fysieke onderonsjes met mochten beide heren gaan douchen.

Atlético is volgende week woensdag de tegenstander van Feyenoord in de Champions League. De Madrilenen openden hun nieuwe avontuur in het miljardenbal met een gelijkspel bij Lazio, dus er staat meteen flink wat druk op het thuisduel met de kampioen van Nederland. Ze werkten afgelopen weekeinde aan hun zelfvertrouwen door stadsgenoot en rivaal Real Madrid met 3-1 te verslaan. Ook het bezoek aan Osasuna leverde drie punten op. Antoine Griezmann opende in de eerste helft de score en Rodrigo Riquelme zorgde negen minuten voor tijd voor de beslissing.

Artikel gaat verder onder video

In de slotfase ging het nog even mis tussen Ávila en Morata. De laatstgenoemde beukte de broer van Ajacied Gaston Ávila eerst op de grond. De aanvaller van Osasuna leek zich daarbij wat aan te stellen. De scheidsrechter besloot Morata te bestraffen met geel. Luttele minuten later vond er bij de cornervlag opnieuw een akkefietje plaats tussen Ávila en Morata. De eerstgenoemde werd met direct rood van het veld gestuurd, terwijl Morata met zijn tweede gele kaart eveneens voortijdig mocht gaan douchen. De overwinning kwam voor Atlético niet meer in gevaar. De komende tegenstander van Feyenoord in de Champions League bezet momenteel de vijfde plaats in Spanje. De achterstand op koploper Girona is zes punten, maar Atlético heeft één wedstrijd minder gespeeld.