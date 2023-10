Nederlandse toparbiter zorgt voor verbazing met uitspraak over doelpunt Atlético Madrid

De 1-1 van Atlético Madrid tegen Feyenoord, gescoord door , was voor veel kijkers een doelpunt waarbij de wenkbrauwen gingen fronsen. De goal werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar kon later – dankzij ingrijpen van de videoscheidsrechter – toch doorgang krijgen. Oud-scheidsrechter Mario van der Ende legt uit hoe dit zit.

Atlético-middenvelder Saúl werd de diepte ingestuurd, maar kon ternauwernood verdedigd worden door Mats Wieffer. Met die verdedigende actie zorgde Wieffer er echter wel voor dat Morata een opgelegde kans kreeg op de 1-1. De Spanjaard benutte het buitenkansje, maar zag de vlag voor buitenspel omhoog gaan omdat Saúl tijdens de aanval buitenspel stond.

Arbiter François Letexier werd naar zijn scherm geroepen en draaide zijn beslissing om, tot onbegrip van veel Feyenoorders. Oud-scheidsrechter Van der Ende legt door middel van een bericht op X uit wat de regel precies is:

De analisten van RTL 7, Giovanni van Bronckhorst en Ron Vlaar, zijn niet te spreken over de 1-1 van Morata. “Volgens de regels klopt het, maar ik vind het belachelijk. De aanvallende partij heeft voordeel van een buitenspelsituatie”, zegt Vlaar, die bijval krijgt van Van Bronckhorst. “Wieffer ziet hem helemaal niet hé, hij ziet niet of het buitenspel is of niet.”