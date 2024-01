Girona en Blind komen hattrick Morata te boven en blijven in spoor van Real

Girona heeft woensdagavond mede dankzij de eerste treffer van in Spaanse dienst geen averij opgelopen in de Spaanse titelstrijd. In een vermakelijke topper tegen Atlético Madrid zorgde voor een hattrick, maar door een late treffer van Núñez pakte Girona alsnog de volle buit: 4-3.

Eerder op de avond zag Girona titelconcurrent Real Madrid de eerste wedstrijd van 2024 moeizaam winnen. In het Santiago Bernabéu zette De Koninlijke Mallorca met 1-0 opzij door een rake kopbal van Antonio Rüdiger. De Madrilenen namen daardoor een voorsprong van drie punten op Blind en zijn teamgenoten, die van Atlético moesten winnen om gelijke tred te houden.

Girona, met Blind in de basis, begon furieus aan het treffen met het Atléti van bankzitter Memphis Depay. Al binnen een minuut had topscorer Artem Dovbyk de 1-0 kunnen en misschien wel moeten maken, maar waar de Oekraïner faalde was het na twee minuten alsnog raak toen Valery Fernández de verre hoek vond. Morata maakte na een kwartier, op de rand van buitenspel, echter weer gelijk.

Na knullig balverlies van routinier Koke kwam de bal dankzij een eerste redding van Jan Oblak echter voor de voeten van voormalig PSV'er Sávio. De jonge Braziliaan wist wel raad met het buitenkansje en schoot de 2-1 tegen de touwen. Vijf minuten voor rust verdubbelde Blind met zijn eerste doelpunt in Spaanse dienst de voorsprong. Bij een verlengde hoekschop stond de Nederlander op de goede plaats om bij de tweede paal de 3-1 binnen te frommelen.

Nog voor rust deed Atlético via andermaal Morata echter wat terug. De ramp leek nog groter te worden toen de Spaanse spits ook de 3-3 dacht te maken, maar deze keer wezen de beelden uit dat hij wél buitenspel stond. Het bleek echter uitstel van executie, want in de tweede helft voltooide hij alsnog zijn hattrick, waardoor de wedstrijd lang op een puntendeling uit leek te draaien. Dat was echter buiten Martín gerekend, die in de eerste minuut van de blessuretijd in een woud van Atlético-verdedigers met de punt van de schoen de 4-3 in de kruising achter Oblak liet verdwijnen.

Door de sensationele overwinning staat Girona weer op gelijke hoogte met Real, en voorkomt de ploeg van trainer Míchel ook dat Atlético dichterbij komt op de ranglijst. De Rojiblancos blijven derde met een achterstand van tien punten. Regerend kampioen FC Barcelona kan die positie donderdag echter overnemen; Frenkie de Jong en de zijnen hebben evenveel punten als Atlético en gaan op bezoek bij nummer tien Las Palmas.