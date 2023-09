'Clubicoon Gerard Piqué hakt knoop door over gooi naar presidentschap FC Barcelona'

(36) heeft de knoop doorgehakt over deelname aan de eerstvolgende presidentsverkiezingen bij FC Barcelona. Volgens de Spaanse krant Sport is de voormalig verdediger niet van plan in 2026 een gooi naar de positie van huidig voorzitter Joan Laporta te gaan doen.

Piqué hing in november 2022 na veertien en een half seizoen op emotionele wijze zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Een vol Camp Nou juichte de centrale verdediger minutenlang toe toen hij in het thuisduel met UD Almería na 83 minuten het veld verliet. Velen in Spanje verwachtten op dat moment dat Piqué op een dag zou terugkeren om de voorzittershamer te gaan hanteren van de club waarmee hij als speler alle mogelijke prijzen in de wacht sleepte.

Volgens Sport gaat dat in 2026 in ieder geval nog niet gebeuren. Piqué zou recent rond de MotoGP-race op het circuit van Catalonië een uitgebreid gesprek hebben gevoerd met 'een huidige manager' van Barcelona. De bestuurder in kwestie zou Piqué bij die gelegenheid nogmaals bedankt hebben voor het afzien van zijn resterende salaris op het moment dat hij zijn loopbaan beëindigde.

Tevens zou deze persoon Piqué hebben gevraagd naar zijn toekomstplannen, waarbij de oud-speler zou hebben aangegeven voorlopig niet na te denken over het voorzitterschap van zijn club. "Hij voelt zich momenteel comfortabel in zijn zakelijke activiteiten en denkt er niet over na om de komende jaren voor het presidentschap te gaan vechten", weet de krant. "Hij mist het profvoetbal niet en wil graag afstand houden", vervolgt het artikel. Toch zou Piqué de deur op een kiertje laten: "Hij sluit het niet helemaal uit, maar op dit moment ziet hij zichzelf niet in die rol. Hij heeft andere prioriteiten", besluit de krant.