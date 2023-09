Cody Gakpo voelde bui al hangen: 'Kreeg wel weer flashbacks naar vorig jaar'

Vanuit Liverpool volgt Cody Gakpo de verrichtingen van zijn vorige club PSV nog altijd op de voet. De aanvaller, die zich momenteel met het Nederlands elftal voorbereidt op de EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland, was dan ook dolblij dat het zijn oud-teamgenoten dit seizoen wél lukte om door te dringen tot de groepsfase van de Champions League.

Afgelopen seizoen - nog met Gakpo aan boord - lukte dat de Eindhovenaren juist niet. Ook toen vormde het Schotse Rangers FC de laatste horde in de voorrondes van het miljardenbal, maar na een 2-2 gelijkspel in Glasgow verloor PSV in eigen huis met 0-1 en werden Gakpo en kornuiten 'veroordeeld' tot deelname aan de Europa League. Alsof de duivel ermee speelde werd PSV vervolgens een jaar later wéér aan de Rangers gekoppeld in de play-offs, en wéér eindigde het heenduel in Schotland in een 2-2 gelijkspel.

"o mooi k ben super trots op de spelers", zegt Gakpo in gesprek met Voetbal International. "En blij voor de supporters", vervolgt hij, "want dat verdienen ze ook na lange tijd zonder Champions League. We zijn het een paar keer net misgelopen op het laatste moment, het is zo mooi dat het nu wel is gelukt." Daarbij Na die 2-2 in Glasgow kreeg ik wel weer flashbacks naar vorig jaar. Maar ik hield vertrouwen en het kwam ook goed", doelt hij op de klinkende 5-1 thuiszege waarmee PSV uiteindelijk het felbegeerde plekje in de groepsfase van de Champions League bemachtigde.

Sowieso kan zijn vorige club terugkijken op een prima start van het seizoen, waarin de Johan Cruijff Schaal werd veroverd ten koste van landskampioen Feyenoord en PSV na drie speelronden nog geen punt heeft laten liggen in de competitie. Het stemt Gakpo vanuit Liverpool tevreden: "Ik vind het geweldig hoe het nu bij PSV gaat. Ze zijn heel goed gestart, met een hele goede ploeg." Daarbij spreekt hij nog geregeld oude bekenden: "Natuurlijk heb ik nog veel contact met mensen binnen PSV, met jongens met wie ik lang heb gespeeld. Zoals bijvoorbeeld Jordan Teze, die ken ik al bijna twintig jaar. Armando Obispo ken ik natuurlijk heel lang, maar die is momenteel helaas geblesseerd. Noa Lang ken ik van Oranje, net als dat ik hier Joey Veerman weer zie."