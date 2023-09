Cruijff-discipel kraakt Ajax-beleid: 'DNA weg, visie weg, beleid weg'

De huidige situatie bij Ajax doet Tscheu La Ling (67) denken aan die van acht jaar geleden. "De geschiedenis herhaalt zich", stelt de voormalig buitenspeler dan ook onomwonden. Ling richt zijn pijlen niet op trainer Maurice Steijn en directeur voetbalzaken Sven Mislintat, maar op de bestuurslaag daarboven die het in Amsterdam voor het zeggen heeft.

Ling geldt als trouw aan de ideeën van Johan Cruijff en werd in 2011 zelfs - tevergeefs - door de legendarische Nummer 14 als mogelijke clubvoorzitter naar voren geschoven. In 2015 schreef hij een vernietigend rapport over de toenmalige gang van zaken bij Ajax. Hij stelde vast dat het technisch hart van de club 'een rommeltje' maakte van de plannen van Cruijff, op wiens voorspraak oud-spelers cruciale posities binnen de organisatie gingen innemen.

Artikel gaat verder onder video

Acht jaar later is de club wat Ling betreft terug bij af. "De leiding is niet capabel, dan stel je ook mensen aan die er helemaal niets van snappen. DNA weg, visie weg, beleid weg: dan krijg je dit. Wie monitort wie? Je kunt het Mislintat en Steijn niet kwalijk nemen, maar wel de mensen die hen hebben aangesteld. De geschiedenis herhaalt zich, want dit is precies hetzelfde als acht jaar geleden", zegt hij in gesprek met Voetbal International.

Van Halst

Het feit dat Jan van Halst inmiddels is aangesteld als interim-directeur zolang Alex Kroes nog niet mag beginnen, leidt bij Ling tot onbegrip. "Mensen zonder verstand, maar met emotie moeten een organisatie samenstellen die er wel verstand van heeft. Dan moet je weten wat je monitort. Gebeurt dat niet, krijg je dit. Jan van Halst is nu de nieuwe algemeen directeur van Ajax, maar heeft eerder FC Twente naar de sodemieter geholpen. Door wie is hij aangesteld?", vraagt de oud-international zich af. "Ik wens ze allemaal veel succes, ik maak me er niet meer druk om", besluit Ling.