Daniel Levy ontult opmerkelijk detail in Bayern-contract Harry Kane

Afgelopen zomer gebeurde het onvermijdelijke: (30) verliet Tottenham Hotspur. De clubtopscorer tekende bij de Duitse kampioen Bayern München in de hoop nu eindelijk eens zilverwerk aan zijn nog lege prijzenkast te kunnen toevoegen. Spurs-voorzitter Daniel Levy kwam dinsdagavond echter met een opmerkelijke onthulling over het contract van de topspits bij Der Rekordmeister.

Levy was met trainer Ange Postecoglou aanwezig op een forumavond voor supporters. Daar werd de eigenzinnige preses aan de tand gevoeld over een keur aan onderwerpen die de fans bezighouden. Zo passeerden onder meer de sfeer op de tribunes, issues over ticketing en de toekomst van de European Super League aan bod, blijkt uit tweets van fanaccount Return of the Shelf.

Het meest opzienbarende bericht dat naar buiten kwam over de avond ging dus echter over Kane. Levy zou de fans namelijk hebben toevertrouwd dat er een terugkoopclausule voor Tottenham Hotspur in zijn contract in München zou zijn opgenomen. Wanneer de bepaling in werking treedt en voor welk bedrag het clubicoon zou kunnen terugkeren naar Engeland wordt niet vermeld. Afgelopen zomer betaalden de Duitsers in ieder geval een transfersom van 100 miljoen euro om de spits naar München te halen.

'Non-verhaal'

Het bericht werd al vrij snel opgepikt door verschillende Duitse en Engelse media, overigens tot verwondering van de persoon achter het Spurs-account die ermee naar buiten kwam. "Dit is enorm opgeblazen", schrijft diegene een uurtje later. "Ze zouden wel gek zijn als ze er geen clausule in hadden gestopt. Dit heeft geen impact op Tottenham Hotspur. In mijn ogen is dit een non-verhaal."