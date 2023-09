'Dat Ajax op dit moment in en in verrot is, blijkt ook uit deze krankzinnige aanstelling'

Mike Verweij vindt het krankzinnig dat Ajax op het punt Jan van Halst tijdelijk te benoemen tot algemeen directeur. Het is volgens de Ajax-watcher voor 99,9 procent zeker dat de technisch commissaris op korte termijn wordt doorgeschoven. Alex Kroes wordt de definitieve opvolger van Edwin van der Sar, maar zijn aanstelling kan nog wel maanden tot een jaar duren.

"Dat Ajax op dit moment in en in verrot is, blijkt ook uit de krankzinnige aanstelling van Jan van Halst", begint Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik heb begrepen dat het inmiddels 99,9 procent zeker is dat hij de nieuwe algemeen directeur wordt. En gefeliciteerd, dan wordt hij voor een aantal ton voor een paar maanden de nieuwe chef lege dozen. De transfermarkt is voorbij. En dan ga je dus een technisch commissaris promoveren tot algemeen directeur, maar wel titulair directeur, dus zonder tekenbevoegdheid. Hij heeft helemaal niks toe te voegen op technisch gebied, want hij heeft wel inspraak, meer geen beslissingsbevoegdheid."

Verweij vraagt zich hardop af wat Van Halst in zijn tijdelijke functie gaat doen. "Het enige wat er gebeurt is dat Jan van Halst van zijn vergoeding van 50.000 euro per jaar nu vier maanden algemeen directeur gaat spelen", stelt hij. Presentator Pim Sedee stipt aan dat het misschien wel nodig is dat er tijdelijk iemand op de winkel gaat passen, nu het nog even kan duren voordat Kroes wordt aangesteld. Verweij: "Dan doe je toch geen voetbalman? Dat kunnen Menno Geelen en Maurits Hendriks toch ook?"

Als Valentijn Driessen het voor het zeggen zou hebben bij Ajax, dan hadden de Amsterdammers met Michael Kinsbergen de periode tot de aanstelling van Kroes overbrugd. "Hij heeft daar een jaar rondgelopen. Er kunnen dan wel een of twee Ajacieden tegen zijn, maar hij heeft het daar gewoon geweldig gedaan. Hij heeft de basis gelegd voor de opmars van Ajax in Europa. Ik vind het ook typerend dat Ajax geen algemeen directeur kan losweken bij AZ. Man, als hij drie of vier miljoen euro kost… Een goede algemeen directeur verdient zijn geld altijd terug. Ajax zegt: wij wil graag van AZ horen wat zij voor Kroes willen hebben. Het werkt andersom. Ajax moet naar AZ toe en zeggen: dit en dat willen we bieden voor de overname van Kroes."