De Ligt helpt mee aan monsterzege Bayern München; Simons van groot belang voor Leipzig

Bayern München heeft zaterdagmiddag een gemakkelijke overwinning geboekt in de Bundesliga. Mede dankzij een doelpunt van werd VfL Bochum met liefst 7-0 opzij gezet. Zodoende is Bayern in ieder geval voor eventjes weer de trotse koploper van Duitsland.

Thomas Tuchel had voor de wedstrijd eindelijk weer eens goed nieuws voor De Ligt. De international van Oranje moest het tot vandaag doen met invalbeurten, maar mocht tegen het Bochum van Thomas Letsch in de basis beginnen. De Ligt betaalde het vertrouwen van zijn trainer direct terug door de 3-0 tegen de touwen te koppen. Even daarvoor hadden. Eric Maxim Choupo-Moting en Harry Kane het net al gevonden namens Bayern.

Leroy Sané was voor de rust vervolgens nog goed voor de 4-0. Halverwege werd De Ligt helaas alweer naar de kant gehaald. Toch kon Bayern na de thee nog uitlopen naar 5-0 dankzij een benutte strafschop van Kane. Tuchel vond het daarna tijd om jongelingen de kans te geven en stuurde Mathys Tel en Bundesliga-debutant Frans Krätzig het veld op. In de slotfase liep Bayern via de achttienjarige invaller Tel en Kane nog uit naar een riante 7-0 zege.

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 0-1

Xavi Simons was op zijn beurt weer van grote waarde voor RB Leipzig. Dit keer wist de ex-speler van PSV het net niet te vinden namens zijn Duitse werkgever, maar fungeerde hij als aangever bij de belangrijke treffer van Timo Werner. Leipzig leek op bezoek bij Borussia Mönchengladbach op weg naar puntenverlies. Simons stuurde Werner echter op fraaie wijze weg en de Duitse spits kreeg de bal uit een moeilijke hoek tegen de touwen: 0-1.

Overige uitslagen

FC Augsburg - FSV Mainz 2-1

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 1-0

Union Berlin - Hoffenheim 0-2