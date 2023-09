Derksen stelt zich kwetsbaar op over zijn jeugd na frontale aanval van NRC-columniste

Johan Derksen heeft met veel ergernis een column in NRC Handelsblad gelezen. Columnist Carolina Trujillo kwam met een frontale aanval op het praatprogramma: in haar column, met de kop 'Vrouwenhaat Inside', noemde ze de tafelheren 'mannen met macht die zich gedragen alsof vrouwenlichamen aan mannen toebehoren'.

"Als je je voorstelt hoe zulke mannen zouden reageren als de bondsbaas Frenkie de Jong op de mond pakt, zie je de ongelijkheid. Misschien weten ze bij VI niet dat ongelijke behandeling een voedingsbodem is voor geweld", schreef Trujillo onder meer. Ze merkt op dat geweld tegen vrouwen in het programma wordt gebagatelliseerd, en denkt dat de effecten daarvan schadelijk zijn. "Van hoeveel van hun kijkers gewelddadig zijn tegen vrouwen, zijn geen cijfers, ik verwacht veel."

Artikel gaat verder onder video

Met name die laatste opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij Derksen, die vrijdagavond bij Vandaag Inside reageerde. "Ze zegt dat de mensen die naar ons kijken gewelddadig zijn tegen vrouwen. Wat weet die trut van huiselijk geweld? Ik ben toevallig in huiselijk geweld opgegroeid en dat is verschrikkelijk. Dat kun je niet zomaar met de losse pols even schrijven."

"Als je in huiselijk geweld opgroeit, ben je eigenlijk beschadigd voor het hele leven. Ik denk weleens terug aan toen ik vier jaar was. Dan zat je naar onze lieve heer te bidden dat je vader je moeder niet zou slaan. En zij gooit dat zo even op tafel, dat mensen die ons leuk vinden huiselijk geweld plegen." Derksen noemt Trujillo een 'gek' met een 'arrogant toontje', terwijl René van der Gijp haar een 'totale idioot' vindt.

Bekijk de volledige reactie van Vandaag Inside in onderstaande video.