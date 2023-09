Devyne Rensch haakt om prachtige reden af bij Jong Oranje

Jong Oranje reist zonder Devyne Rensch af naar Noord-Macedonië voor de tweede wedstrijd van de nieuwe EK-kwalificatiecyclus. De vriendin van de twintigjarige verdediger van Ajax is hoogzwanger, waardoor in samenspraak besloten is dat het voor hem verstandiger is in Nederland te blijven.

Rensch kondigde in juli aan hij vader wordt. Dat deed hij door op Instagram enkele foto's van zijn zwangere partner te delen. Nu staat de vriendin van de nieuwe aanvoerder van Jong Oranje op het punt van bevallen. Het is niet publiekelijk bekend of Rensch en zijn vriendin een jongen of een meisje krijgen.

Bondscoach Michael Reiziger heeft geen vervanger voor Rensch opgeroepen. Jong Oranje reist zodoende met 22 spelers af naar Nood-Macedonië. De Nederlandse beloften begonnen de EK-kwalificatie vrijdagavond met een simpele 3-0 zege op Moldavië. Dirk Proper, Isaac Babadi en Million Manhoef namen de doelpunten voor hun rekening.