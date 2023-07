Steijn krijgt excuses van Gorter en 'ergerde zich kapot' aan Klaassen

Maurice Steijn heeft toelichting gegeven over het akkefietje met Jay Gorter op de training van Ajax. Eerder op de vrijdag werd duidelijk dat Steijn niet blij was met het gedrag van Gorter. "Je moet gewoon je waffel houden", kreeg de keeper te horen.

Volgens Steijn accepteerde Gorter een beslissing van hem niet. Dat zou zijn gegaan over een doelpunt van Mohamed Daramy, dat in de ogen van Gorter niet had mogen tellen. "Als ik een partij leid en een beslissing neem, dan moet het klaar zijn. Dan moet je niet door blijven gaan, want dan grijp ik in", wordt Steijn geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Ik accepteer dat niet als trainer. Iedereen maakt fouten, maar er zijn regels."

Steijn wil dat zijn spelers 'niet zaniken, maar doorgaan' als een scheidsrechter een verkeerde beslissing neemt. Na de training sprak hij Gorter, samen met assistent Hedwiges Maduro. "Ik heb het uitgelegd, hij heeft zijn excuses aangeboden en dan is het klaar. Ik heb het ook aan de groep uitgelegd: dit is hoe we het nu doen, dus ophouden met zeuren en zaniken. Want de consequentie is heel simpel. Blijf je zeuren en zaniken? Dan blaas ik de partij af, ga ik op de bank zitten en laat ik ze een uur rennen."

Steijn zag dat Ajax-spelers ook doorsloegen in het verloren oefenduel met Anderlecht (3-0). De ploeg kreeg liefst vijf gele kaarten. "Dat vond ik niet goed en daar heb ik naar aanleiding van die wedstrijd ook met Devyne Rensch en Davy Klaassen over gesproken. Ik wil van dat reageren af", citeert De Telegraaf. "Als trainer van Sparta ergerde ik me kapot aan het gedrag van sommige Ajacieden. Maar ook van PSV, bijvoorbeeld in de bekerfinale."

"Davy doet zichzelf daarmee tekort, want hij is helemaal niet zo’n jongen", aldus Steijn. "De tackle van Devyne tegen Anderlecht was op het randje en zat tussen geel en rood in. Daarna moet het klaar zijn. Gewoon niet reageren. Van mij mag het stevig zijn en op een gegeven moment kwamen de spelers als ploeg voor elkaar op. Dat is goed. Maar ik wil van die maniertjes en het irritante gedrag af."