Dick Advocaat voert positieve gesprekken en is hard op weg naar Curaçao

Dick Advocaat is hard op weg om de nieuwe bondscoach van Curaçao te worden, zo meldt onder meer De Telegraaf. Eerder vandaag maakte Jan Boskamp al bekend dat het land de 75-jarige trainer een aanbieding heeft gedaan, maar nu blijkt dat d gesprekken ook al zijn opgestart.

De gesprekken tussen Advocaat en de Curaçaose bond lopen nog, maar zouden de goede kant opgaan. Wel zou Advocaat nog met het thuisfront in overleg moeten over zijn klus op het eiland, maar als dat lukt lijkt weinig de oefenmeester meer in de weg te gaan om als bondscoach van Curaçao aan de slag te gaan.

Maandag in de uitzending van Veronica Offside, waarin Advocaat en Boskamp allebei te gast waren, kwam de mogelijke nieuwe klus van Advocaat al even ter sprake. Destijds wilde hij niet bevestigen om welk land het ging, maar al snel gingen de geruchten rond over Curaçao. Het land nam afgelopen zomer afscheid van bondscoach Remko Bicentini.

Nu kan Advocaat aan de slag op het eiland, zo maakt Boskamp bekend in het item Koffie met Boskamp van Vandaag Inside: "Hij begon daarover. Verleden week zei hij tegen mij: 'Was wel leuk hé in Suriname en Curaçao'. "Wij voetbalden daar voor het koninkrijk, maar dat is misschien al zestig jaar geleden. Dus ik dacht wat zit hij nou te zeiken steeds. En ineens begon het bij mij te werken. Dan kom je er eigenlijk achter welke aanbieding hij heeft gehad. Curaçao natuurlijk."