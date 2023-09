Dick Schreuder shopt met CD Castellón wederom in Nederland

Dick Schreuder heeft na Haris Medunjanin, Dajiro Chirino en Jan Vertrouwd ook Gervane Kastaneer gepresenteerd in Spanje. De Nederlandse coach maakte afgelopen zomer de overstap naar CD Castellón, waar hij werkt aan een gang naar het tweede niveau in Spanje. Daar moet Kastaneer hem bij helpen.

Kastaneer was transfervrij na zijn vertrek bij PEC Zwolle, waar zijn verbintenis deze zomer afliep en na de promotie naar de Eredivisie niet werd verlengd. Eerder was de aanvaller actief bij onder anderen NAC Breda, ADO Den Haag, FC Eindhoven, FC Dordrecht en in de jeugd van Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

CD Castellón staat na twee wedstrijden op zes punten en daarmee bovenaan in Groep 2 op het derde niveau van Spanje. Naast Medunjanin, Chirino en Vertrouwd liep ook Yassin Ayoub recent een stage bij Schreuder, maar dat heeft in elk geval nog niet tot een contract geleid.

El Khayati blijft in India

Nasser El Khayati had juist de hoop om deze zomer terug te keren in de Eredivisie, maar een terugkeer naar Nederland kwam niet van de grond. Na zijn vertrek bij Chennaiyin FC uit India heeft hij namelijk vrijdag een contract gezet onder een eenjarige verbintenis bij Mumbai City FC. Hoewel dat een topclub is in India en daarmee een stap omhoog, is het niet de stap die El Khayati aangaf te willen maken. Wel treft hij in de Aziatische Champions League onder meer het Al-Hilal van superster Neymar.