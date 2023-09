Dirk Kuyt komt met waanzinnig groot compliment voor Luis Suárez

Dirk Kuyt speelde in zijn tijd bij Liverpool samen met meerdere spelers van wereldklasse, maar Luis Suárez stak er misschien wel bovenuit. De Uruguayaan maakte in de winter van 2011 de overstap van Ajax naar Liverpool en zette de Premier League niet enkel op z’n kop met zijn rare fratsen, maar ook met zijn schitterende doelpunten. Volgens Kuyt is de goaltjesdief één van de beste aankopen ooit in de clubgeschiedenis van The Reds.

Suárez zijn periode bij Ajax ging als een nachtkaars uit. De Uruguayaan schoot de Amsterdammers in de zomer van 2010 voor het eerst sinds lange tijd weliswaar naar het hoofdtoernooi van de Champions League, maar liet zich in zijn laatste wedstrijd in Nederland van zijn slechtste kant zien. Suárez beet PSV’er Otman Bakkal in zijn schouder en dat leverde hem een langdurige schorsing op. De aanvaller vertrok in de winterstop van dat seizoen naar Liverpool, waar hij samen kwam te spelen met Kuyt.

Ruim tien jaar later bewaart de voormalig Oranje-international nog altijd goede herinneringen aan die tijd. “Hij is één van de beste aankopen die Liverpool ooit heeft gedaan”, vertelt Kuyt in een uitgebreid interview met Engelse media. “Ik kende Suárez best goed omdat hij bij mij om de hoek woonde. Toen hij arriveerde uit Nederland, probeerde ik hem een beetje te helpen. Het grappigste bij hem is dat hij op het veld heel anders is dan thuis met zijn familie. Hij is zo’n familieman, maar hij wil élke wedstrijd winnen. Het maakt niet uit of het nou een competitiewedstrijd of trainingspartijtje was. Zijn wil om te winnen was indrukwekkend.”

Kuyt kan de eerste training met Suárez in Liverpool niet meer voor de geest halen, maar weet nog wel dat de Zuid-Amerikaan veel indruk maakte tijdens een bepaald onderdeel. “Als we vijf tegen vijf speelden… Hij was één van de beste die ik ooit heb gezien. Ik volgde hem bij Ajax en wanneer hij zijn bewegingen en dribbels maakte, dacht ik: wat een gast! Als ik met hem trainde, bleef ik maar denken aan het feit hoe gelukkig hij was. Hij geloofde zo erg in zichzelf, was zo vastberaden om acties te maken, te scoren en wedstrijden te winnen. Hij was altijd bezig met zijn tegenstanders te verslaan. In de kleine partijen, was hij de beste die ik ooit heb gezien.”

Suárez droeg 133 keer het shirt van Liverpool. Hij maakte 82 doelpunten en verzorgde 46 assists. In de zomer van 2014 vertrok hij naar FC Barcelona. De Uruguayaan is momenteel speler van het Braziliaanse Grêmio. Ajax-fans hoopten dat Suárez ooit nog zou terugkeren in Amsterdam, maar dat zal niet meer gebeuren. Feyenoord-supporters zullen daar niet om rouwen. In 13 ontmoetingen met de Rotterdammers scoorde Suárez drie keer en fungeerde hij zeven keer als aangever. Hij verloor nooit van Feyenoord, de club van Kuyt.