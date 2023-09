Dirk Kuyt prijst Feyenoorder aan bij Liverpool: 'Hij is net als ik vroeger was'

Dirk Kuyt geldt bij Feyenoord én Liverpool als clubicoon en hoopt dat zijn beide voormalige werkgevers in de toekomst zaken zullen gaan doen over een transfer van verdediger Lutsharel Geertruida. Tegenover Engelse media benoemt de Katwijkenaar daarnaast nóg een Eredivisie-speler die hij in de toekomst graag naar The Reds zou zien verkassen, plus een oud-Ajacied die in zijn ogen ook een uitstekende aanwinst voor zijn vroegere club zou zijn geweest, maar deze zomer voor een binnenlandse rivaal koos.

Met Virgil van Dijk, Cody Gakpo en sinds deze zomer ook Ryan Gravenberch herbergt de Liverpool-selectie van Jürgen Klopp reeds drie Nederlanders, maar Kuyt ziet daar in de toekomst nog graag twee bijkomen. "Wat Feyenoord betreft, die hebben Geertruida, hij is net als ik vroeger was. Hij is zeer getalenteerd en ik weet zeker dat hij volgend seizoen de stap naar een de Europese top gaat maken. Hopelijk kijkt Liverpool naar hem, ook omdat hij op verschillende posities uit de voeten kan: rechtsback, rechter centrale verdediger én op 6", somt Kuyt op.

De tweede Eredivisiespeler die Kuyt graag naar de Merseyside zou zien verkassen speelt sinds deze zomer in Eindhoven en luistert naar de naam Noa Lang. "Dat is er eentje om in de gaten te houden", tipt Kuyt het Engelse publiek. "Een geweldige aanvallende speler die vanaf de vleugel speelt", omschrijft hij de kwaliteiten van Lang. "Naar mijn mening zijn dit de spelers die een volgende stap in Europa kunnen zetten. Ik hoop dat Liverpool minstens één van de twee haalt!"

Timber

Een andere speler die de Nederlandse velden afgelopen zomer verruilde voor de Premier League had overigens ook niet misstaan bij Liverpool, denkt Kuyt. "Als we het over een Nederlands talent hebben die ik graag bij Liverpool had gezien, dan is Jurriën Timber daar ook een van. Hij deed het zo jong al zo goed bij Ajax en is er ook in geslaagd al heel veel interlands te spelen." Niet Liverpool maar Arsenal ging er echter met Timber vandoor; inmiddels is hij door een zware blessure lange tijd uitgeschakeld. "Hij begon behoorlijk goed bij Arsenal", vindt Kuyt. "Hopelijk kan hij sterker terugkomen want hij is een enorm talent en ik vind dat Arsenal in hem een geweldige speler heeft aangetrokken. Voor mij is hij een van de beste verdedigers die Nederland te bieden heeft."