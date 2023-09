'Dolende Premier League-club denkt nu al aan de winterstop: Santiago Giménez verschijnt op verlanglijstje'

Hoewel Santiago Giménez nog niet zo lang geleden zijn handtekening zette onder een nieuw contract bij Feyenoord, lijkt de club rekening te moeten houden met een snel vertrek van de Mexicaan. Giménez werd afgelopen zomer al in verband gebracht met een transfer naar een Europese topcompetitie, maar bleef Feyenoord trouw. Daar zou in de winterstop verandering in kunnen komen als Chelsea zich meldt in Rotterdam.

De Londenaren hebben een zeer teleurstellend seizoen achter de rug. Hoewel ze honderden miljoenen euro’s investeerden in de komst van nieuwe spelers, eindigden ze in de Premier League op de elfde plaats en werden ze in de Champions League kansloos uitgeschakeld door Real Madrid. Een groot deel van de selectie ging afgelopen zomer op de schop. Chelsea trok wederom flink de portemonnee om dit seizoen wél om te prijzen mee te kunnen doen, maar de start is allesbehalve veelbelovend. The Blues haalden slechts vier punten uit de eerste vier competitieduels en vinden zichzelf opnieuw terug in het rechterrijtje.

Het seizoen is weliswaar pas een paar weken onderweg en de transfermarkt sloot nog niet zo lang geleden de deuren, maar Chelsea kijkt nu al rond voor winterse versterkingen. Giménez is één van de namen die op het lijstje staat om de selectie in januari te versterken. Dat meldt journalist Graeme Bailey althans. Volgens de verslaggever van onder meer 90min is staat Giménez echter niet bovenaan het verlanglijstje. Ivan Toney, die momenteel onder contract staat bij Brentford, is de nummer één.

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese liet zich vorige week in gesprek met De Telegraaf nog uit over de toekomst van Giménez. Hij lijkt niet van plan de Mexicaan in de winterstop te verkopen. “Diep in mijn hart hoop ik dat hij nog een aantal jaren bij ons speelt. Maar de volgende transferzomer kan best eens een periode worden waarin nóg grotere clubs zich gaan melden”, aldus Te Kloese.

Champions League

Giménez maakte vorig jaar de overstap van CD Cruz Azul naar Feyenoord. De Rotterdammers betaalden zes miljoen euro voor zijn komst. Het moet gek lopen wil Giménez Feyenoord in de toekomst geen recordbedrag opleveren. Hij droeg tot op heden vijftig keer het shirt van de Stadionclub, goed voor 28 doelpunten en drie assists. Dit seizoen was hij in vier competitieduels al vijf keer trefzeker. Binnenkort mag Giménez zijn kunsten vertonen in de Champions League, al moet hij de eerste twee groepsduels missen vanwege zijn rode kaart in de Europa League-kwartfinale tegen AS Roma vorig seizoen.