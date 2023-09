Dringend advies van Willem van Hanegem: doe dit met het restant van Ajax – Feyenoord

Willem van Hanegem heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad zijn licht laten schijnen op de compleet uit de hand gelopen Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. De wedstrijd tussen de aartsrivalen werd zondag in de 56ste minuut gestaakt omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid. De grote vraag is nu: wat doet de KNVB met het restant van de wedstrijd?

Feyenoord leidde op het moment dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük de wedstrijd staakte met 0-3. De KNVB neemt naar verwachting deze maandag een beslissing over wat er met het gestaakte duel gebeurt. “Als ik bij de KNVB zou werken, zou het heel simpel zijn. De 0-3 tussenstand van de Klassieker is meteen ook de einduitslag. Zo moeilijk is het toch niet?”, vraagt Van Hanegem zich af.

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd in totaal drie keer stilgelegd. De eerste keer was vanwege een plastic beker op het veld, de tweede en derde keer vanwege vuurwerk. “Er zit een stelletje mafkezen in een vak en zij menen dat ze zelf kunnen bepalen wanneer een wedstrijd wel of niet wordt gestaakt. En het meest gekke is nog dat die gasten echt denken dat ze dit uit clubbelang doen. Ze helpen Ajax naar de klote, maar dat ontgaat ze blijkbaar.”

Dat supporters het oneens zijn met het gevoerde beleid, kan Van Hanegem wel begrijpen. “Maar eventjes bepalen of er nog gevoetbald wordt of niet, dat slaat nergens op. En Feyenoord nog eens terug laten keren voor een halfuur is ook onzin. Supporters moeten vanaf nu ook weten dat bewust een wedstrijd laten staken, betekent dat de club waar je zo van houdt de klos is.”