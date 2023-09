Duitse media zien Mislintat ten onder gaan: 'Reputatie als superspion krijgt flinke tik'

Sven Mislintat lijkt zichzelf behoorlijk in de nesten te hebben gewerkt bij Ajax. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers zou Borna Sosa hebben gekocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezit in Matchmetrics, zijn scoutingssysteem. Ook in Duitsland is dat nieuws inmiddels binnengekomen.

'Voor iedere wedstrijd gaat de songtekst 'every little thing is gonna be alright' uit het liedje 'Three Little Birds' van Bob Marley door het stadion van Ajax', schrijft sport.de met een subtiele verwijzing naar een traditie bij Ajax. 'Dat geldt echter niet meer voor veel fans van de club. Er zijn al twijfels of Mislintat het seizoen gaat afmaken, terwijl Stuttgart goed is begonnen aan de Bundesliga. Dat gebeurt onder aanvoering van Serhou Guirassy. Hij werd in 2022 nog door een volledig overtuigde Mislintat naar de club gehaald.'

'De seizoenstart van Ajax is een mislukking en Mislintat krijgt veel kritiek op zijn transferbeleid', is te lezen bij Kicker. 'Nu ligt er ook een zware aanklacht tegen de directeur voetbalzaken van de Nederlandse recordkampioen. Het wordt interessant om te zien hoe het onderzoek van Ajax uitpakt. Het vermoeden van onschuld geldt voor Mislintat. Maar het feit dat hij een zaakwaarnemer opdracht gaf een speler over te halen een club te verlaten waar hij zelf ruim drie jaar onder contract stond, wekt niet de meest gelukkige indruk.'

Bild ziet in de tussentijd dat het bij VfB Stuttgart, de oude club van Mislintat een stuk beter gaat. 'Stuttgart verkocht afgelopen zomer nog twee aankopen van Mislintat voor rond de veertig miljoen euro. Dat waren Mavropanos en Endo. In Nederland is er vijf maanden na zijn komst al veel kritiek. Zijn reputatie als superspion lijkt een flinke tik te gaan krijgen. De recordkampioen van Nederland staat op de twaalfde plaats met slechts vijf punten uit vier wedstrijden. Het functioneert op dit moment nog niet zoals we dat van Ajax gewend zijn.'