Etienne Vaessen weer bij kennis na reanimatie op het veld

is weer bij kennis en aanspreekbaar, zo heeft een woordvoerder van RKC Waalwijk bekendgemaakt. De keeper werd na zijn botsing met Brian Brobbey in de slotfase van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax op het veld gereanimeerd alvorens hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

De paniek was groot in het Mandemakers Stadion toen Vaessen in minuut 84 in botsing kwam met Brobbey. De doelman bleef roerloos op de grond, waarna medici het veld opkwamen om hulp te verlenen. De zichtbaar aangeslagen spelers van RKC Waalwijk vormden een muur rond Vaessen, terwijl de keeper ook met doeken werd afgeschermd.

Enkele minuten na de botsing werd Vaessen per brancard van het veld gedragen, waarna hij in de kleedkamer van RKC Waalwijk verder werd behandeld. Ondertussen maakte Pol van Boekel bekend dat de wedstrijd definitief was gestaakt. Michiel Kramer had de scheidsrechter laten weten dat de spelers zich niet in staat achtten om de resterende minuten vol te maken.

Spelers van Ajax en RKC Waalwijk bedankten nadat de wedstrijd definitief was gestaakt gezamenlijk het publiek. Toen de wedstrijd werd stilgelegd, leidden de Amsterdammers met 2-3.