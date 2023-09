FC Twente-fans komen met pijnlijke spreekkoren over Ajax

De supporters van FC Twente vermaakten zich wel tijdens de wedstrijd tegen Ajax. In de slotfase, bij een 3-1 stand, daalde het 'helemaal niets in Amsterdam' al neer vanaf de tribunes in De Grolsch Veste. Ajax-fans reageren cynisch op het sociale medium X en wijzen naar de (veel) legere prijzenkast in Enschede.

Dat die conclusie in september al wordt getrokken, zegt wat over de huidige staat van Ajax. Bij FC Twente schijnt, ondanks de uitschakeling in de Conference League-voorronde, wel de zon. Na vier duels hebben de Tukkers de maximale score van twaalf punten.