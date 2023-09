FC Twente favoriet tegen Ajax? 'Als team zijn ze veel verder dan Ajax'

Karim El Ahmadi denkt dat Ajax een zware middag staat te wachten in de Grolsch Veste deze zondag. De analist ziet dat FC Twente als ploeg zeker niet minder is dan het elftal van Maurice Steijn. “Als team zijn ze veel verder dan Ajax”, was de harde kritiek van de voormalig middenvelder.

Dat was de stelling van El Ahmadi bij De Eretribune, waarbij ook Marciano Vink denkt dat het zwaar genoeg wordt voor Ajax in de Grolsch Veste. “Het is niet heel anders dan tegen Fortuna Sittard. Ajax begint elke week vanaf nul, omdat er geen tijd geweest is voor automatismen. Maurice Steijn heeft korte trainingsessies in de hoop dat er iets valt. Het is heel erg zoeken naar vastigheden.”

En waar Steijn heel erg zoekende is, heeft Joseph Oosing de zaken goed voor elkaar in Enschede. “Hij zet de tegenstander helemaal vast aan de zijkant en dan slaan ze heel snel toe. Ajax is gewaarschuwd”, zei Vink. “Ze willen lekker breien in de opbouw, maar dat is echt iets waar FC Twente op wacht.”

El Ahmadi denkt dat FC Twente verder is dan Ajax, Vink denkt dat de Amsterdammers het zeker zwaar krijgen, maar ook Kees Luijckx aan tafel stelt dat Ajax ‘verder is dan FC Twente’. “Vlap vanaf links doet het erg gevaarlijk. De buitenspelers zijn bloedgevaarlijk. Ricky van Wolfswinkel vanaf de bank is een wapen. Alleen de blessures van Smal en Brenet doen FC Twente wel pijn.”