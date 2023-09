FC Twente komt zonder veelbesproken middenvelder niet in de problemen tegen FC Volendam

FC Twente heeft naast Carel Eiting ook drie punten opgehaald in Volendam. De ploeg van Joseph Oosting heeft de uitschakeling in de Conference League zondagmiddag op juiste wijze verteerd, want op bezoek bij Het Andere Oranje kwamen de Tukkers niet in de problemen (0-2). Dankzij doelpunten van Sem Steijn en Ricky van Wolfswinkel blijft FC Twente nog zonder puntverlies en strooit het nog meer zout in de wonden van het nog puntloze FC Volendam.

Carel Eiting verkaste na twee arbitragezaken tegen zijn vorige club FC Volendam naar Enschede, was nog niet speelgerechtigd voor deze wedstrijd. Of misschien was het wel bewust zo gepland, gezien de gevoeligheid. In het eerste half uur van de wedstrijd waren er wat kansen over en weer, maar geen van beide ploegen was echt dominant. De jeugdige ploeg van FC Volendam wist enkele mooie acties te maken, met opvallende rollen voor oud-speler van FC Twente Bilal Ould-Chikh en Newcastle-huurling Garang Kuol. Na ruim een half uur maakte Sem Steijn het openingsdoelpunt na een pass van Michel Vlap. Steijn schoot tegen verdediger Damon Mirani aan, waardoor keeper Mio Backhaus kansloos was. De bal plofte in het midden van het doel. Tegen het einde van de eerste helft was de ploeg van Joseph Oosting meer in balbezit en kwam Volendam er weinig meer aan te pas.

De tweede helft begon erg rustig van beide kanten. Op een enorme kans van opnieuw Steijn in het strafschopgebied na, was het haast slaapverwekkend. Steijn gleed uit tijdens zijn schot terwijl er niemand in de buurt was, na een voorzet van Manfred Ugalde. Verder waren drie mogelijke penalty’s binnen tien minuten nog enige reden voor opwinding in het Kras Stadion. Vlap deelde in eigen strafschopgebied ongestraft een trap uit, waardoor FC Volendam een penalty misliep. Later, aan de andere kant kreeg Daan Rots geen strafschop maar een gele kaart voor een schwalbe en werd scheidsrechter Richard Martens nog teruggefloten door de VAR, nadat hij wél een strafschop gaf voor een tackle op de bal.

In de slotfase maakte FC Twente de 0-2 via invaller Ricky van Wolfswinkel op aangeven van Naci Ünüvar. Hierna konden de Volendammers, die in speciale kermistenues speelden, geen potten meer breken. Zo haalde Twente de drie punten op, en kan het na negen Eredivisie- en Europese wedstrijden, rustig de interlandperiode ingaan, terwijl FC Volendam puntloos blijft.