'FC Twente slaat belangrijke slag en houdt technische man nog langer binnenboord'

Jan Streuer blijft toch nog langer verbonden aan zijn club FC Twente. De 72-jarige technisch directeur zou deze zomer eigenlijk stoppen bij de club uit Enschede, maar plakt er toch nog een half jaar aan vast. Streuer blijft zeker nog tot en met de eerstvolgende transferperiode.

Streuer keerde in 2020 terug bij Twente, waar hij als speler al actief was geweest. De ervaren beleidsbepaler had de afgelopen jaren een belangrijke rol bij Twente. Met Streuer aan het roer keerde Twente terug in de subtop van de Eredivisie. Vooral de samenwerking met Ron Jans werd geprezen. Jans stopte deze zomer in De Grolsch Veste. Hij werd woensdag gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van FC Utrecht.

Bij Twente werd de rol van technisch directeur per 1 juli van dit jaar officieel overgedragen aan Arnold Bruggink. Hij kreeg tijdens de zomerse transferperiode nog steun van Streuer en dat is van beide kanten goed bevallen. Zodoende weet Voetbal International te melden dat Streuer zeker nog een aantal maanden te vinden is in Enschede. Hij blijft Bruggink helpen tot en met de winterse transferperiode in januari.

Twente is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Joseph Oosting won achtereenvolgens van Almere City (1-4), PEC Zwolle (3-1) en FC Volendam (0-2). Zodoende staat Twente na drie wedstrijden met negen punten op de derde plek. Het hoofdtoernooi van de Conference League werd helaas niet gehaald. De Turkse topclub Fenerbahce bleek veel te sterk in de play-offs.