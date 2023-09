Feyenoord - Celtic op tv bekijken: hoe laat en op welke zender?

Na zes jaar speelt Feyenoord weer een Champions League-wedstrijd. De ploeg van Arne Slot treedt dinsdagavond aan tegen Celtic. De wedstrijd wordt uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Feyenoord – Celtic op tv

De wedstrijd tussen Feyenoord en Celtic begint om 21.00 uur en is te bekijken op RTL7 en Ziggo Sport Voetbal. Op RTL7 begint de voorbeschouwing om 19.55 uur. Ziggo Sport begint op het hoofdkanaal om 18.00 uur al met de Champions League-uitzending, omdat er op 18.45 uur ook twee wedstrijden worden uitgezonden (AC Milan – Newcastle United en Young Boys – RB Leipzig).

Spitsenprobleem Feyenoord

Het is de vraag wie bij Feyenoord in de spits zal staan. Santiago Giménez is geschorst en Ayase Ueda is vanwege een spierblessure niet inzetbaar. Met Igor Paixão, Yankuba Minteh en Ondrej Lingr heeft Slot enkele andere spelers die als spits uit de voeten kunnen. Die drie spelers kwamen zondag ook tot scoren tegen sc Heerenveen; Minteh en Lingr maakten tegen Heerenveen al minuten als spits, al wisselden de dynamische voorhoedespelers sowieso veel van positie.

Celtic wel met Japanse spits

Waar Ueda niet in actie kan komen voor Feyenoord, lijkt landgenoot Kyogo Furuhashi wel fit genoeg om bij Celtic in de spits te staan. Furuhashi moest zaterdag tegen Dundee FC (3-0 zege), een wedstrijd waarin hij tot scoren kwam, gewisseld worden nadat zijn schouder uit de kom vloog. Hij zei na afloop dat er 'geen zorgen' zijn en dat hij gewoon kan spelen tegen Feyenoord. “We gaan voor de overwinning op dinsdag. Dat is het enige waar we nu mee bezig zijn.” Furuhashi geldt als sleutelspeler bij Celtic. Hij was vorig seizoen goed voor 27 treffers in 36 duels en dit seizoen al voor 4 doelpunten in 5 optredens.