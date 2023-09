Feyenoord wil maar één ding en denkt zelfs al aan stap naar rechter

Feyenoord wil het restant van de gestaakte Klassieker tegen Ajax niet uitspelen en eist dat de 0-3 tussenstand de einduitslag wordt, zo meldt het Algemeen Dagblad. Als het competitiebestuur van de KNVB er toch voor kiest om later in het seizoen de wedstrijd uit te spelen, dan gaan de Rotterdammers 'hoe dan ook' in verweer. Desnoods stapt Feyenoord naar de rechter, zo wordt in Rotterdam gefluisterd.

De KNVB voert deze maandag topoverleg over de afhandeling van de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord, die zondag in de 56ste minuut werd gestaakt omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Te Kloese arriveerde vroeg in de ochtend in Zeist om te horen wat men van plan is. De directeur zal er stevig op aandringen dat Feyenoord tegen het spelen van het restant in november is.

Een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA is onwenselijk, vindt men bij Feyenoord. Ajax staat er later in het seizoen immers heel anders voor dan nu het geval was. Een comeback van de Amsterdammers was zondag zo goed als uitgesloten. Arne Slot stelde na afloop voor de camera van ESPN dat voor Ajax in zowel mentaal als fysiek opzicht de minste fase van de wedstrijd nog zou aanbreken.

De KNVB (Marianne van Leeuwen), Coöperatie Eerste Divisie (Marc Boele) en Eredivisie CV (Jan de Jong) moeten een beslissing nemen over het restant van Ajax – Feyenoord. De verwachting is dat er deze maandag meer duidelijkheid komt, al heeft men in Zeist daar nog geen uitsluitsel over gegeven.