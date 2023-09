Feyenoord houdt nog steeds rekening met vertrek: 'Er speelt nog wel iets rond hem'

Feyenoord houdt er nog altijd rekening mee dat Javairô Dilrosun alsnog gaat vertrekken bij de club. De vleugelaanvaller kan onder trainer Arne Slot niet rekenen op veel speeltijd en mag uitkijken naar een andere werkgever. Na het sluiten van de Nederlandse transfermarkt gaf algemeen én technisch directeur Dennis te Kloese een update.

Dilrosun ontbrak afgelopen zondag nog bij de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht (1-5 overwinning). "Over een maand kan alles weer anders zijn en zou hij weer kunnen spelen. Vrijdag voor de wedstrijd tegen FC Utrecht speelde er iets op transfergebied. Daarom zat hij zondag niet bij de wedstrijdselectie. Dat is toen niet rondgekomen. Nu speelt hij niet, maar als Javairo zou blijven gaan we gewoon weer aan de slag om beter te worden", aldus Te Kloese in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De 25-jarige Dilrosun werd een jaar geleden door Feyenoord opgepikt bij Hertha BSC. Hij is naar verluidt een van de grootverdieners in Rotterdam-Zuid, al hoeft hij van Slot niet per se weg. "Er speelt nog wel iets rond Dilrosun. Er is interesse voor hem van clubs uit landen waar de markt uiteraard nog wel open is." De transfermarkt is op dit moment onder meer nog open in Griekenland, Turkije, België en Saudi-Arabië. Dilrosun ligt nog tot de zomer van 2026 vast in De Kuip.

Mocht Dilrosun de deur bij Feyenoord nog achter zich dicht trekken, wil dat niet zeggen dat Feyenoord nog in zee gaat met de transfervrije Oussama Idrissi. Hij speelde vorig seizoen bij Feyenoord en is momenteel transfervrij. Zijn contract bij Sevilla werd onlangs ontbonden. "We hebben Ivanusec. Paixão kan links uit de voeten. En Sauer laat zich zien. Dan moet je je afvragen of Idrissi halen slim is. En eigenlijk geef ik dan het antwoord al", aldus een duidelijke Te Kloese.