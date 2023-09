Feyenoord kan om één van de twee blessuregevallen opgelucht ademhalen

ESPN-journalist Sinclair Bischop heeft ervoor gezorgd dat Feyenoord opgelucht adem kan halen. De Rotterdammers hielden hun hart vast, nadat sterspeler Lutsharel Geertruida geblesseerd was geraakt tijdens de interlandperiode. De verwachting is echter dat de blessure van de verdediger mee valt, waardoor hij aanstaande zaterdag tegen sc Heerenveen gewoon inzetbaar is. Over de blessure van Ayase Ueda is nog minder bekend.

Geertruida viel zaterdag geblesseerd uit tijdens de afsluitende training van Oranje. Hierdoor miste de rechtsback annex centrumverdediger, die tegen Griekenland (3-0) een basisplaats had, de interland tegen Ierland. Ook in Rotterdam reageerde men geschrokken na het blessurenieuws van Geertruida, al lijkt alles gelukkig mee te vallen.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord kreeg echter nog meer slecht nieuws tijdens de afgelopen interlandperiode. Japans international Ayase Ueda moest het trainingskamp verlaten wegens kwetsuur aan zijn linkerbeen. Die blessure had de spits opgelopen in de wedstrijd tegen Duitsland (1-4 winst). Na een klein uur moest Ueda gewisseld worden omdat hij te veel last had.

Volgens Sinclair is het nog niet duidelijk hoe lang de Japanner uit de roulatie is. De ESPN-journalist meldt dat over de ernst van de kwetsuur nog niets bekend is. De aanvaller wordt vandaag (maandag) verder onderzocht in Rotterdam. Een blessure van Ueda zou dramatische gevolgen kunnen hebben voor Feyenoord met het oog op de Champions League. De Rotterdammers moeten het in het miljardenbal al twee wedstrijden stellen zonder de geschorste Santiago Giménez.