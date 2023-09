Feyenoord komt geen moment in de problemen tegen Ajax en loopt zelfs nóg verder uit

Ajax kreeg woensdagmiddag een nieuwe kans om iets aan de 0-3 achterstand in De Klassieker tegen Feyenoord te doen, maar kwam geen moment in de buurt van een goed resultaat. Integendeel zelfs: de regerend landskampioen gooide het duel binnen een paar minuten op slot. Santiago Giménez completeerde zijn hattrick en bepaalde de eindstand op 0-4.

Ajax en Feyenoord hervatten De Klassieker woensdagmiddag in minuut 55. Wie had gedacht dat het zou gaan stormen voor het Rotterdamse doel, kwam bedrogen uit. Steijn voerde met Chuba Akpom voor Anass Salah-Eddine meteen een aanvallende wissel door, maar het was Feyenoord dat zich binnen enkele tellen gevaarlijk voor Jay Gorter meldde. De inzet van Quinten Timber vloog echter over het doel. De volgende mogelijkheid voor de bezoekers was wel raak. Het stond opnieuw volledig open bij Ajax. Igor Paixão had al kunnen afdrukken, maar deed dat erg matig. Via een Ajacied belandde de bal vervolgens voor de voeten van Giménez, die er met zijn derde in deze Klassieker alsnog 0-4 van maakte.

De thuisploeg zal ongetwijfeld met goede intenties naar de hervatting hebben toegeleefd, maar die konden dus al na een paar minuten de vrieskast in. Het zelfvertrouwen bij Ajax is al weken, zo niet maanden heel broos en dat kwam ook in het restant van deze Klassieker pijnlijk aan de oppervlakte. “Je kunt de coaching in een leg stadion uitstekend waarnemen. Wat opvalt? De spelers van Feyenoord schreeuwen continu naar elkaar. Geven aanwijzingen. Bij Ajax gebeurt dat amper”, is een veelzeggende tweet van Ajax Life. Feyenoord kwam in een lege Johan Cruijff ArenA geen moment in de problemen. Een kopballetje van Akpom, dat was het wel wat Amsterdamse wapenfeiten betreft. Gernot Trauner was met een kopbal nog dicht bij 0-5, maar zo erg werd het niet voor Ajax.

Terug naar zondag

Ajax is er alles aan gelegen zich te revancheren voor het dramatische afgelopen seizoen, maar daar komt vooralsnog dus weinig van terecht. De Amsterdammers begonnen de competitie nog wel met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar speelden vervolgens gelijk bij Excelsior én Fortuna Sittard en gingen kansloos onderuit tegen FC Twente (3-1). Drie dagen geleden was er een nieuwe afstraffing in de maak. Ajax ging in De Klassieker tegen Feyenoord nog wel aardig van start, maar door twee individuele fouten en een dubbelslag van Santiago Giménez keek het binnen twintig minuten tegen een 0-2 achterstand aan.

Anton Gaaei, één van de twaalf nieuwe spelers in Amsterdam, ging bij beide Rotterdamse treffers opzichtig in de fout. Ajax-trainer Maurice Steijn had genoeg gezien en haalde de Deen nog vóór de rust naar de kant. Devyne Rensch was zijn vervanger. Maar ook met de international van Jong Oranje stond het achterin volledig open. Dat bood Feyenoord de kans om in de eerste helft via Igor Paixão, op aangeven van Giménez, uit te lopen naar 0-3. Een historische overwinning voor Feyenoord hing in de lucht, maar daar stak de harde kern van Ajax een stokje voor. De wedstrijd was in de eerste helft al een keer stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld en nadat er in minuut 55 opnieuw vuurpijlen op de grasmat belanden, was het definitief gedaan.