Feyenoord maakt twee plekjes in kleedkamer: 'Dat zijn twee transfers op de slotdag'

Arne Slot heeft Gjivai Zechiël en Leo Sauer definitief bij de eerste selectie van Feyenoord gehaald. Het tweetal krijgt een plek in de kleedkamer: Sauer draagt rugnummer 25 en Zechiël zal spelen met nummer 24 op zijn rug. De twee talenten hebben dit seizoen al speelminuten gekregen; Sauer maakte tegen Sparta Rotterdam zelfs de belangrijke 2-2.

"Die jongens doen het uitstekend en zijn competitief aan onze andere negentien spelers", vertelt Slot op de persconferentie van vrijdag. 'Ze hebben het dusdanig goed gedaan dat wij ze de ruimte willen geven om zich te ontwikkelen. Voor ons op de slotdag dus ook nog twee extra transfers."

Er gaan ook spelers weg Ramon Hendriks en Neraysho Kasanwirjo en Patrik Wålemark worden verhuurd. "Het is heel goed dat ze nu echt gaan spelen. Ze zijn enige tijd bij ons geweest, hebben veel bij ons getraind en de manier om ze nu te ontwikkelen is door te spelen. Dat zijn ook jongens waarbij we hopen dat ze dit jaar een hele goede indruk maken, zodat ze het dan kunnen overnemen als bepaalde spelers volgend seizoen verkocht worden."

Slot ziet toekomst in het drietal. "We hebben in het verleden spelers verhuurd bij deze club omdat we dachten dat we die echt niet nodig hebben. We vinden ze niet goed genoeg om bij ons te spelen en ze drukken zwaar op de loonuitgaven. Dus om dat onaangenaam te zeggen, was dat verhuren uit noodzaak. Dit is verhuren uit luxe. Namelijk dat we die jongens wel als goede spelers beschouwen, maar dat er hier nog niet direct veel speeltijd voor hen wordt verwacht."

